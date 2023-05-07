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Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой - МАГАТЭ о принудительной эвакуации из Запорожья
Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой — МАГАТЭ о принудительной эвакуации из Запорожьяhttps://racurs.ua/n182773-situaciya-v-rayone-zaes-stanovitsya-vse-bolee-nepredskazuemoy-magate-o-prinuditelnoy-evakuacii.htmlРакурс
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької АЕС стає «більш непередбачуваною і потенційно небезпечною» через збільшення кількості російських військових на станції, постійні обстріли та евакуацію жителів Енергодара, яку оголосили окупанти.
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Водночас персонал ЗАЕС не евакуюють. Гроссі додав, що у МАГАТЕ стежать за вивезенням мешканців міста.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що окупанти під приводом «евакуації» вивозять населення тимчасово окупованих територій у ті місця, де російські війська намагаються розмістити свою техніку і підрозділи, аби забезпечити їхнє прикриття.
В Енергодарі тим часом відучора закінчилося паливо на заправках не працюють банкомати. Також частково зник інтернет.
Персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, залишається на місці попри евакуацію жителів Енергодару. Проте поблизу атомної станції експерти МАГАТЕ помітили зростання військової присутності й активності.
Це може бути інформаційно-психологічний захід з метою показати, в разі успіху контрнаступу, готовність росії до провокацій на станції та створення ситуації техногенної катастрофи.
Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров написав 7 травня, що в окупованій частині Запорізької області почалася шалена паніка після заяв росіян про евакуацію.
Нагадаємо, що у п’ятницю росіяни сказали людям залишити 18 населених пунктів, зокрема Енергодар біля ЗАЕС. Евакуацію пояснили «посиленням обстрілів ЗСУ».
За словами Івана Федорова, на дорозі від Мелітополя до Криму утворилися «шалені черги» з авто, які стоять там годинами. Мер припускає, що Росія може вдатися до провокацій.
Він каже, що в населених пунктах, де оголосили евакуацію, наростає гуманітарна криза — люди намагаються закупитися ліками та продуктами, але товар не постачають і десь уже навіть не можна купити хліба.
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