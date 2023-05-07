Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой - МАГАТЭ о принудительной эвакуации из Запорожья

https://racurs.ua/n182773-situaciya-v-rayone-zaes-stanovitsya-vse-bolee-nepredskazuemoy-magate-o-prinuditelnoy-evakuacii.html

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької АЕС стає «більш непередбачуваною і потенційно небезпечною» через збільшення кількості російських військових на станції, постійні обстріли та евакуацію жителів Енергодара, яку оголосили окупанти.

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Водночас персонал ЗАЕС не евакуюють. Гроссі додав, що у МАГАТЕ стежать за вивезенням мешканців міста.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що окупанти під приводом «евакуації» вивозять населення тимчасово окупованих територій у ті місця, де російські війська намагаються розмістити свою техніку і підрозділи, аби забезпечити їхнє прикриття.

В Енергодарі тим часом відучора закінчилося паливо на заправках не працюють банкомати. Також частково зник інтернет.