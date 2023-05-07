Ситуація в районі ЗАЕС стає все більш непередбачуваною - МАГАТЕ про примусову евакуацію із Запоріжжя

https://racurs.ua/ua/n182773-sytuaciya-v-rayoni-zaes-staie-vse-bilsh-neperedbachuvanou-magate-pro-prymusovu-evakuaciu.html

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької АЕС стає «більш непередбачуваною і потенційно небезпечною» через збільшення кількості російських військових на станції, постійні обстріли та евакуацію жителів Енергодара, яку оголосили окупанти.

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Водночас персонал ЗАЕС не евакуюють. Гроссі додав, що у МАГАТЕ стежать за вивезенням мешканців міста.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що окупанти під приводом «евакуації» вивозять населення тимчасово окупованих територій у ті місця, де російські війська намагаються розмістити свою техніку і підрозділи, аби забезпечити їхнє прикриття.

В Енергодарі тим часом відучора закінчилося паливо на заправках не працюють банкомати. Також частково зник інтернет.