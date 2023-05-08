Последствия обстрелов в Одесской области. Фото: ОК «Юг»

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Ракетний удар по Одеській області завдала росія пізно ввечері, 7 травня.

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Близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків ракет типу Х-22 з району мису Тарханкут, що в окупованому Криму. Частина ракет не досягла своїх цілей, а про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація. Про це 8 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що ворог атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря. Виникли масштабні пожежі, але даних про постраждалих внаслідок ракети атаки по регіону не надходило.

Також військові опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області, а також роботу пожежників та рятувальників на місці події.

Нагадаємо, російська федерація вночі 8 травня атакувала Київ десятками дронів-камікадзе типу Shahed-136. Над столицею було виявлено і знищено понад 30 БПЛА, але внаслідок падіння уламків травмовані п’ятеро осіб, пошкоджені автомобілі та газова труба.