День победы Украины – социологи оценили настроения граждан

https://racurs.ua/n182810-den-pobedy-ukrainy-sociologi-ocenili-nastroeniya-grajdan.html

Ракурс

Понад 90% українців вірять у перемогу над росією, а кремлівського коротуна володимира путіна вважають сучасним Адольфом Гітлером.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова і Фондом «Демократичні ініціативи».

Відповідаючи на запитання, чи вірите ви у перемогу України у війні проти рф, більшість 72% опитаних відповіли «так», а 21% - «скоріше так». За даними центру, всього у перемогу вірять близько 92% респондентів.

Водночас у центрі наголошують, що не спостерігається суттєвих регіональних відмінностей — жителі всіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що Україна здобуде перемогу над агресором.

Не вірять в українську перемогу лише 2% опитаних у всіх регіонах України.

Опитування провели 23−30 березня 2023 року коштом пожертв у межах проєкту Sustainability4Ukraine методом особистого інтерв’ю в усіх областях, за винятком окупованої території та районів бойових дій. Опитано 2017 громадян від 18 років. Можлива похибка вибірки не перевищує 2,3%.