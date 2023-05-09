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Ракурс
Дипломатов рф в Варшаве утром разбудили звуки сирен и бомбардировок

Дипломатов рф в Варшаве утром разбудили звуки сирен и бомбардировок (ВИДЕО)

9 мая 2023, 11:20
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Дипломатів росії у Варшаві вранці 9 травня розбудили звуки сирен і бомбардувань, організованих активістами ініціативи «Євромайдан-Варшава». Українці підняли росіян у вівторок о 6.00.


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Про це повідомила ініціатива на своїй Фейсбук-сторінці.

Активісти розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate та увімкнули звуки, що нагадують сирени повітряної тривоги та бомбардування.

6.00 ранку, Варшава. Ми під будинком російських дипломатів. У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев’ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій, — пояснили активісти.

Вони наголосили, що не прагнуть шукати совість в російських дипломатів, а хочуть, щоб Польща нарешті визнала їх персонами нон грата.

Нагадаємо, у фінському місті Марієгамні понад 400 днів поспіль виходять підтримати Україну під консульством рф.

Источник: Ракурс


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