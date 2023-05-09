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Дипломатів рф у Варшаві вранці розбудили звуки сирен і бомбардувань
Дипломатів рф у Варшаві вранці розбудили звуки сирен і бомбардувань (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182830-dyplomativ-rf-u-varshavi-vranci-rozbudyly-zvuky-syren-i-bombarduvan-video.htmlРакурс
Дипломатів росії у Варшаві вранці 9 травня розбудили звуки сирен і бомбардувань, організованих активістами ініціативи «Євромайдан-Варшава». Українці підняли росіян у вівторок о 6.00.
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Про це повідомила ініціатива на своїй Фейсбук-сторінці.
Активісти розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate та увімкнули звуки, що нагадують сирени повітряної тривоги та бомбардування.
6.00 ранку, Варшава. Ми під будинком російських дипломатів. У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев’ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій, — пояснили активісти.
Вони наголосили, що не прагнуть шукати совість в російських дипломатів, а хочуть, щоб Польща нарешті визнала їх персонами нон грата.
Нагадаємо, у фінському місті Марієгамні понад 400 днів поспіль виходять підтримати Україну під консульством рф.
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