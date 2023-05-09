Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ денацифицировали 650 россиян, средство ПВО и 13 артсистем рф - Генштаб ВСУ
ВСУ денацифицировали 650 россиян, средство ПВО и 13 артсистем рф — Генштаб ВСУhttps://racurs.ua/n182831-vsu-denacificirovali-650-rossiyan-sredstvo-pvo-i-13-artsistem-rf-genshtab-vsu.htmlРакурс
Армія росії у повномасштабній війні проти України втратила 195 тис. 620 військових, 3 тис. 734 танків, 7 тис. 258 ББМ та 955 крилатих ракет.
.
Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 195 тис. 620 (+650 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 734 (+4 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 258 (+4 од.);
артилерійських систем — 3 тис. 31 (+13 од.);
РСЗВ — 554 од.;
засобів ППО — 307 (+1 од.);
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 618 (+4 од.);
крилатих ракет — 955 (+8 од.);
кораблів /катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 969 (+11 од.);
спеціальна техніка — 388 (+4).
Дані уточнюються.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...