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ВСУ денацифицировали 650 россиян, средство ПВО и 13 артсистем рф - Генштаб ВСУ

ВСУ денацифицировали 650 россиян, средство ПВО и 13 артсистем рф — Генштаб ВСУ

9 мая 2023, 11:40
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Армія росії у повномасштабній війні проти України втратила 195 тис. 620 військових, 3 тис. 734 танків, 7 тис. 258 ББМ та 955 крилатих ракет.


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Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 195 тис. 620 (+650 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 734 (+4 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 258 (+4 од.);

  • артилерійських систем — 3 тис. 31 (+13 од.);

  • РСЗВ — 554 од.;

  • засобів ППО — 307 (+1 од.);

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 294;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 618 (+4 од.);

  • крилатих ракет — 955 (+8 од.);

  • кораблів /катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 969 (+11 од.);

  • спеціальна техніка — 388 (+4).

Дані уточнюються.

Источник: Ракурс


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