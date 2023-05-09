ЗСУ денацифікували 650 росіян, засіб ППО і 13 ворожих артсистем — Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182831-zsu-denacyfikuvaly-650-rosiyan-zasib-ppo-i-13-vorojyh-artsystem-genshtab-zsu.html

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Армія росії у повномасштабній війні проти України втратила 195 тис. 620 військових, 3 тис. 734 танків, 7 тис. 258 ББМ та 955 крилатих ракет.

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Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 195 тис. 620 (+650 осіб ліквідовано за добу);

танків — 3 тис. 734 (+4 од.);

бойових броньованих машин — 7 тис. 258 (+4 од.);

артилерійських систем — 3 тис. 31 (+13 од.);

РСЗВ — 554 од.;

засобів ППО — 307 (+1 од.);

літаків — 308;

гелікоптерів — 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 618 (+4 од.);

крилатих ракет — 955 (+8 од.);

кораблів /катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 969 (+11 од.);

спеціальна техніка — 388 (+4).

Дані уточнюються.