Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ денацифікували 650 росіян, засіб ППО і 13 ворожих артсистем — Генштаб ЗСУ
ЗСУ денацифікували 650 росіян, засіб ППО і 13 ворожих артсистем — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n182831-zsu-denacyfikuvaly-650-rosiyan-zasib-ppo-i-13-vorojyh-artsystem-genshtab-zsu.htmlРакурс
Армія росії у повномасштабній війні проти України втратила 195 тис. 620 військових, 3 тис. 734 танків, 7 тис. 258 ББМ та 955 крилатих ракет.
.
Загальні бойові втрати окупаційної армії рф з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 195 тис. 620 (+650 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 734 (+4 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 258 (+4 од.);
артилерійських систем — 3 тис. 31 (+13 од.);
РСЗВ — 554 од.;
засобів ППО — 307 (+1 од.);
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 618 (+4 од.);
крилатих ракет — 955 (+8 од.);
кораблів /катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 969 (+11 од.);
спеціальна техніка — 388 (+4).
Дані уточнюються.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...