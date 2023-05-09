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РФ в день «победобесия» может совершить провокации против своего населения - Генштаб
РФ в день «победобесия» может совершить провокации против своего населения — Генштабhttps://racurs.ua/n182835-rf-v-den-pobedobesiya-mojet-sovershit-provokacii-protiv-svoego-naseleniya-genshtab.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України припускає, що російські окупанти можуть влаштувати провокації проти своїх місцевих мешканців під час парадів 9 травня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Провокації і брехня — одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала росія проти України полягає в тому, що ми — не вони. Ми б'ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог — це держава-терорист, схиблена на сакральних датах. «Побідобісся» росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що рф готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни.
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