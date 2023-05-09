Ракурсhttps://racurs.ua/
РФ у день “побідобісся” може вчинити провокації проти свого населення – Генштаб ЗСУ
РФ у день «побідобісся» може вчинити провокації проти свого населення — Генштаб ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n182835-rf-u-den-pobidobissya-moje-vchynyty-provokaciyi-proty-svogo-naselennya-genshtab-zsu.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України припускає, що російські окупанти можуть влаштувати провокації проти своїх місцевих мешканців під час парадів 9 травня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
.
Провокації і брехня — одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала росія проти України полягає в тому, що ми — не вони. Ми б'ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог — це держава-терорист, схиблена на сакральних датах. «Побідобісся» росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що рф готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...