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Российскую ракету сбили на Киевщине, фото: МВД
Момент сбивания российской ракеты нацгвардейцем показало МВД (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182849-moment-sbivaniya-rossiyskoy-rakety-nacgvardeycem-pokazalo-mvd-video.htmlРакурс
Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, яке показує момент збиття російської ракети бійцем Національної гвардії.
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Цю ракету збив гвардієць бригади «Буревій» Гвардії наступу на псевдо «Покемон» і йому всього 20 років. Пишаємось тобою! — вказано в описі відео.
Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у МВС повідомляли, що під час нічної атаки на Київ військовослужбовець Нацгвардії з ПЗРК «Ігла» збив ворожу крилату ракету X-55. Частини збитої ракети згодом виявили на території населеного пункту в одному із районів області.
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