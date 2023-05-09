Российскую ракету сбили на Киевщине, фото: МВД

https://racurs.ua/n182849-moment-sbivaniya-rossiyskoy-rakety-nacgvardeycem-pokazalo-mvd-video.html

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Міністерство внутрішніх справ України опублікувало відео, яке показує момент збиття російської ракети бійцем Національної гвардії.

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Цю ракету збив гвардієць бригади «Буревій» Гвардії наступу на псевдо «Покемон» і йому всього 20 років. Пишаємось тобою! — вказано в описі відео.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, у МВС повідомляли, що під час нічної атаки на Київ військовослужбовець Нацгвардії з ПЗРК «Ігла» збив ворожу крилату ракету X-55. Частини збитої ракети згодом виявили на території населеного пункту в одному із районів області.