Ракурсhttps://racurs.ua/
Пассажирам маршруток запретили громко слушать музыку, фото: «Волынь-онлайн»
В маршрутках запретили громко слушать музыкуhttps://racurs.ua/n182852-v-marshrutkah-zapretili-gromko-slushat-muzyku.htmlРакурс
В Україні пасажирам та водіям громадського транспорту заборонили голосно слухати музику.
.
Відповідні зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що зміни до правил запроваджуються з метою приведення їх у відповідність із законом N2310-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».
Нововведення передбачають:
- водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв;
- водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів);
- водію таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
Читайте также: Оборонні закупівлі розділять на дві групи — Шмигаль
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...