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Ракурс
Пасажирам маршруток заборонили голосно слухати музику, фото: «Волинь-онлайн»

У маршрутках заборонили голосно слухати музику

9 тра 2023, 21:08
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В Україні пасажирам та водіям громадського транспорту заборонили голосно слухати музику.


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Відповідні зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що зміни до правил запроваджуються з метою приведення їх у відповідність із законом N2310-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».

Нововведення передбачають:

  • водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв;
  • водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів);
  • водію таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.

Джерело: Ракурс


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