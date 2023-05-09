Пасажирам маршруток заборонили голосно слухати музику, фото: «Волинь-онлайн»

https://racurs.ua/ua/n182852-u-marshrutkah-zaboronyly-golosno-sluhaty-muzyku.html

Ракурс

В Україні пасажирам та водіям громадського транспорту заборонили голосно слухати музику.

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Відповідні зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що зміни до правил запроваджуються з метою приведення їх у відповідність із законом N2310-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».

Нововведення передбачають: