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Пасажирам маршруток заборонили голосно слухати музику, фото: «Волинь-онлайн»
У маршрутках заборонили голосно слухати музикуhttps://racurs.ua/ua/n182852-u-marshrutkah-zaboronyly-golosno-sluhaty-muzyku.htmlРакурс
В Україні пасажирам та водіям громадського транспорту заборонили голосно слухати музику.
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Відповідні зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ухвалив Кабмін. Про це сьогодні, 9 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що зміни до правил запроваджуються з метою приведення їх у відповідність із законом N2310-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».
Нововведення передбачають:
- водій автобуса має право не допускати до поїздки пасажирів, що створюють шум у салоні, зокрема, за допомогою технічних пристроїв;
- водію автобуса забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон — лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів);
- водію таксі заборонено відтворювати в салоні музику чи інші звукові сигнали без згоди всіх пасажирів.
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