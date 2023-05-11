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Ракурс
Мина «Лепесток», фото: «Хакасия Информ»

Житель Изюма потерял ногу, наступив на мину «Лепесток» — ГСЧС

11 мая 2023, 12:13
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Мирний житель деокупованого міста Ізюма Харківської області підірвався на ворожій протипіхотній міні типу ПФМ-1 «Пелюстка».


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Інцидент стався сьогодні, 11 травня, близько 7.30.

Мирний мешканець деокупованого м. Ізюму підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1 «Пелюстка». Наступивши на неї, 44-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що ПФМ-1 «Пелюстка» — надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії. Вона призначена, щоб калічити людей, гарантовано травмуючи нижні кінцівки. Для приведення в дію міни достатньо докласти невелике зусилля — від кількох кілограмів.

Це вибухонебезпечний предмет, який не вилучається, а знищується саперами на місці виявлення. При мінуванні може застрягнути у гілках дерев, залишитись на дахах будинків тощо, — наголошують у ДСНС й закликають у разі виявлення підозрілих предметів повідомляти про них за телефонами «101», «102» або «112».

Источник: Ракурс


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