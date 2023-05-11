Житель Изюма потерял ногу, наступив на мину «Лепесток» — ГСЧСhttps://racurs.ua/n182906-jitel-izuma-poteryal-nogu-nastupiv-na-minu-lepestok-gschs.htmlРакурс
Мирний житель деокупованого міста Ізюма Харківської області підірвався на ворожій протипіхотній міні типу ПФМ-1 «Пелюстка».
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інцидент стався сьогодні, 11 травня, близько 7.30.
Мирний мешканець деокупованого м. Ізюму підірвався на протипіхотній міні типу ПФМ-1 «Пелюстка». Наступивши на неї, 44-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації лівої стопи. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.
У відомстві наголошують, що ПФМ-1 «Пелюстка» — надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії. Вона призначена, щоб калічити людей, гарантовано травмуючи нижні кінцівки. Для приведення в дію міни достатньо докласти невелике зусилля — від кількох кілограмів.
Це вибухонебезпечний предмет, який не вилучається, а знищується саперами на місці виявлення. При мінуванні може застрягнути у гілках дерев, залишитись на дахах будинків тощо, — наголошують у ДСНС й закликають у разі виявлення підозрілих предметів повідомляти про них за телефонами «101», «102» або «112».