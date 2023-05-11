Ракета Storm Shadow, фото: David Monniaux

https://racurs.ua/n182908-velikobritaniya-peredala-ukraine-dalnoboynye-rakety-storm-shadow-cnn.html

Ракурс

Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, що надає українським військовим можливість завдавати ударів вглиб окупованих територій.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію, отриману від кількох високопоставлених західних чиновників.

Зазначається, що Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території росії.

Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Вона може вражати цілі на відстані понад 250 км, що лише трохи менше за 300-кілометрову дальність американських ракет класу «земля-земля» ATACMS, які Україна вже давно просила надати.

Нинішня максимальна дальність стрільби озброєнь, наданих Україні США, становить близько 80 км.

Ракета є справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії, — цитує CNN одного з високопоставлених американських військових чиновників.

Джерело: CNN