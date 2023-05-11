Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow — CNNhttps://racurs.ua/ua/n182908-brytaniya-peredala-ukrayini-dalekobiyni-rakety-storm-shadow-cnn.htmlРакурс
Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, що надає українським військовим можливість завдавати ударів вглиб окупованих територій.
Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію, отриману від кількох високопоставлених західних чиновників.
Зазначається, що Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не для ударів по території росії.
Storm Shadow — це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Вона може вражати цілі на відстані понад 250 км, що лише трохи менше за 300-кілометрову дальність американських ракет класу «земля-земля» ATACMS, які Україна вже давно просила надати.
Нинішня максимальна дальність стрільби озброєнь, наданих Україні США, становить близько 80 км.
Ракета є справжньою зміною правил гри з точки зору дальності дії, — цитує CNN одного з високопоставлених американських військових чиновників.
Джерело: CNN