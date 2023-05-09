Британія може передати Україні ракети великої дальності — Washington Post

https://racurs.ua/ua/n182829-brytaniya-moje-peredaty-ukrayini-rakety-velykoyi-dalnosti-washington-post.html

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Велика Британія готується відправити Україні ракети Storm Shadow, здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Про це пише американське видання Washington Post з посиланням на документ, оприлюднений Міжнародним фондом підтримки України, який координує британське Міністерство оборони.

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У повідомленні про закупівлю 2 травня міноборони Сполученого Королівства попросило висловити зацікавленість у наданні ударних можливостей з дальністю до 300 км. Повідомлення вимагало відповіді протягом трьох днів, — пише WP.

Зі слів неназваного британського чиновника, остаточне рішення про передачу ракет Лондон ще не ухвалив. Тип, терміни або кількість озброєння, яке можуть отримати Збройні сили України, також не оголошують. WP припускає, що йдеться про британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

Також видання нагадує, що у документах Пентагону, які потрапили у соцмережі через нещодавній витік даних, стверджувалося нібито розвідка США підтвердила плани Британії направити Україні невстановлену кількість ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, торік 15 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не виключає постачання Україні ракет Storm Shadow.