Війна путіна проти України пішла не за планом кремля – Держдеп США

https://racurs.ua/ua/n182828-viyna-putina-proty-ukrayiny-pishla-ne-za-planom-kremlya-derjdep-ssha.html

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Вашингтон вважає, що війна росії проти України пішла «не за планом», тому країна-агресор вдається до обстрілів мирного населення українських міст, а також об'єктів критично важливої інфраструктури.

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Це ще один рядок у довгому списку (проявів — ред.) російської агресії проти України, — так прокоментував заступник спікера Державного департаменту США Ведант Пател повітряну атаку минулої ночі, пише «Укрінформ».

Він нагадав, що офіційно США постійно виступають із заявами, які засуджують дії росіян.

Такі акції та діяльність є цілковито неприпустимими, — наголосив Пател.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що війна воєнного злочинця рф володимира путіна проти України пішла не за планом кремля. Саме тому росія вдається до обстрілів цивільного населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

США минулого тижня оголосили про черговий пакет допомоги Україні. Пател наголосив, що Вашингтон продовжить надавати підтримку, а також робити кроки для притягнення рф до відповідальності за скоєне.