Дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadows. Фото:

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Відправлення Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Чиновник упевнений, що це озброєння «дозволить Україні відкинути російські сили з української суверенної території». Кількість наданих ракет та терміни постачання міністр не уточнив. Про це 11 травня повідомили Sky News та BBC.

росія має визнати, що виключно її дії призвели до того, що такі системи були надані Україні, — наголосив Бен Воллес.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро упевнений, що Storm Shadows буде зброєю для перемог у війні. За його словами, перед загрозою удару опиниться Керченський міст, тому окупантам доведеться перемістити поставки вглиб території рф.

Тим часом у кремлі дуже негативно оцінили повідомлення про постачання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Пропагандистське інформагентство РИА «Новости» з посиланням на прес-секретаря російського диктатора дмитра пєскова, зазначило, що в москві хочуть знайти «адекватну відповідь».

Як відомо, Storm Shadow — це крилата ракета класу «повітря — земля», яку спільно розробили Велика Британія та Франція. Дальність її польоту становить понад 250 км, а летить вона на висоті 30−40 м. Дальність ураження дозволить працювати по цілях на всій окупованій території.

Ракети, які Лондон передасть Києву, можна встановлювати на літаки західного виробництва, але їх можна встановити й на літаки радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, це Су-25.

Свого часу ракети Storm Shadow використовувалися у Перській затоці, Іраку та Лівії.

Нагадаємо, 10 травня CNN повідомило, що Велика Британія поставила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, що надає українським військовим можливість завдавати ударів вглиб окупованих територій.

Джерела: Sky News, BBC, РІА «Новости»