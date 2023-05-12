США вместе с партнерами готовы восполнить пробелы в вооружении ВСУ - Блинкен

https://racurs.ua/n182934-ssha-vmeste-s-partnerami-gotovy-vospolnit-probely-v-voorujenii-vsu-blinken.html

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Сполучені Штати Америки працюють з понад 50-ма країнами, щоб адаптуватися до потреб Збройних сил України — залежно від характеру бою, де це відбувається, що потрібно, «аби переконатися, щоб вони мали все необхідне». Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour.

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Дипломат також прокоментував надання Великою Британією Силам оборони України далекобійних ракет.

Саме для цього ми маємо коаліцію країн, які підтримують Україну. Різні країни робитимуть різні речі в залежності від власних можливостей, від власних технологій, від того, що є найбільш доцільним, — додав Блінкен.

З його слів, це є постійним процесом: