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Ракурс
США вместе с партнерами готовы восполнить пробелы в вооружении ВСУ - Блинкен

США вместе с партнерами готовы восполнить пробелы в вооружении ВСУ — Блинкен

12 мая 2023, 10:20
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Сполучені Штати Америки працюють з понад 50-ма країнами, щоб адаптуватися до потреб Збройних сил України — залежно від характеру бою, де це відбувається, що потрібно, «аби переконатися, щоб вони мали все необхідне». Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour.


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Дипломат також прокоментував надання Великою Британією Силам оборони України далекобійних ракет.

Саме для цього ми маємо коаліцію країн, які підтримують Україну. Різні країни робитимуть різні речі в залежності від власних можливостей, від власних технологій, від того, що є найбільш доцільним, — додав Блінкен.

З його слів, це є постійним процесом:

Ми працюємо буквально щодня з українцями, а також із коаліцією країн, щоби бути певними, що вони мають підтримку… Якщо є прогалини, якщо чогось не вистачає, вони скажуть нам, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це поповнити.

Источник: Ракурс


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