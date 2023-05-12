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США разом з партнерами готові поповнити прогалини в озброєнні ЗСУ — Блінкен
США разом з партнерами готові поповнити прогалини в озброєнні ЗСУ — Блінкенhttps://racurs.ua/ua/n182934-ssha-razom-z-partneramy-gotovi-popovnyty-progalyny-v-ozbroienni-zsu-blinken.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки працюють з понад 50-ма країнами, щоб адаптуватися до потреб Збройних сил України — залежно від характеру бою, де це відбувається, що потрібно, «аби переконатися, щоб вони мали все необхідне». Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю PBS NewsHour.
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Дипломат також прокоментував надання Великою Британією Силам оборони України далекобійних ракет.
Саме для цього ми маємо коаліцію країн, які підтримують Україну. Різні країни робитимуть різні речі в залежності від власних можливостей, від власних технологій, від того, що є найбільш доцільним, — додав Блінкен.
З його слів, це є постійним процесом:
Ми працюємо буквально щодня з українцями, а також із коаліцією країн, щоби бути певними, що вони мають підтримку… Якщо є прогалини, якщо чогось не вистачає, вони скажуть нам, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це поповнити.
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