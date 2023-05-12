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В Мариуполе разбили бюст ленина, установленный россиянами
В Мариуполе разбили бюст ленина, установленный россиянами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182945-v-mariupole-razbili-bust-lenina-ustanovlennyy-rossiyanami-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці розбили погруддя одного із ініціаторів та організаторів червоного терору леніна, яке російські воєнні злочинці встановили після захоплення міста.
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Про це 12 травня повідомив Телеграм-канал української адміністрації Маріуполя.
У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі. Нагадаємо, на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було. Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України, — повідомила міська рада Маріуполя.
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