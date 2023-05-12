В Мариуполе разбили бюст ленина, установленный россиянами

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці розбили погруддя одного із ініціаторів та організаторів червоного терору леніна, яке російські воєнні злочинці встановили після захоплення міста.

.

Про це 12 травня повідомив Телеграм-канал української адміністрації Маріуполя.

У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі. Нагадаємо, на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було. Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України, — повідомила міська рада Маріуполя.