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Ракурс
У Маріуполі розбили погруддя леніна, яке встановили росіяни

У Маріуполі розбили погруддя леніна, яке встановили росіяни (ВІДЕО)

12 тра 2023, 14:25
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У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці розбили погруддя одного із ініціаторів та організаторів червоного терору леніна, яке російські воєнні злочинці встановили після захоплення міста.


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Про це 12 травня повідомив Телеграм-канал української адміністрації Маріуполя.

У Маріуполі невідомі розбили погруддя російського вождя, яке було встановлено у Міському саду після окупації міста. Відповідне відео зняли місцеві жителі. Нагадаємо, на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було. Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України, — повідомила міська рада Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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