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Контрнаступлений может быть несколько, но есть планы завершить войну к этой зиме
Контрнаступлений может быть несколько, но есть планы завершить войну к этой зиме — Даниловhttps://racurs.ua/n182953-kontrnastupleniy-mojet-byt-neskolko-no-est-plany-zavershit-voynu-k-etoy-zime-danilov.htmlРакурс
До зими Україна хоче повністю завершити війну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов інформаційному агентству Report.
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На запитання «Чи завершиться війна повним відновленням територіальної цілісності України, зокрема визволенням Криму?» Данілов сказав:
У нас є спільний план — звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання — час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося, скільки буде потрібно.
Секретар Радбезу сказав, що Київ мусить звільнити «наші території», а у військових є кілька варіантів дій.
Ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. З цим контрнаступом буде так само, — сказав Данілов.
Коментуючи повідомлення про різні дати контрнаступу, секретар РНБО зауважив, що ЗСУ не обмежуватимуться часом, боротьба триватиме «скільки буде потрібно», а контрнаступ «розпочнеться не раніше і не пізніше, а вчасно».
Данілов також розповів, що всі спроби володимира путіна залякати Україну «адекватними відповідями» ні до чого не призвели, а для самої росії найгірше тільки починається.
Востаннє Кремль обіцяв «адекватну відповідь» на поставки Україні британських далекобійних ракет Storm Shadow.
Раніше секретар РНБО повідомив, що Україну хочуть посадити за стіл переговорів на умовах росії.
Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу, — розповів секретар РНБО, але не уточнив, хто саме прагне перемовин з московитами.
Данілов наголосив, якщо Київ і сяде за стіл переговорів із країною-агресоркою, то тільки на умовах України.
(https://tsn.ua/ato/ukrayinu-hochut-posaditi-za-stil-peregovoriv-na-umovah-rosiyi-danilov-2326126.html)Підписатися на Telegram ТСН (https://t.me/TCH_channel) | Перейти на YouTube ТСН (https://www.youtube.com/tsn)
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