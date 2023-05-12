Олексій Данілов

https://racurs.ua/ua/n182953-kontrnastupiv-moje-buty-kilka-ale-ie-plany-zavershyty-viynu-do-ciieyi-zymy-danilov.html

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До зими Україна хоче повністю завершити війну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов інформаційному агентству Report.

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На запитання «Чи завершиться війна повним відновленням територіальної цілісності України, зокрема визволенням Криму?» Данілов сказав:

У нас є спільний план — звільнити всі наші території від терористів, які на нас напали. Єдине питання — час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося, скільки буде потрібно.

Секретар Радбезу сказав, що Київ мусить звільнити «наші території», а у військових є кілька варіантів дій.

Ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. З цим контрнаступом буде так само, — сказав Данілов.