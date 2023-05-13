Сырский рассказал о ситуации в районе Бахмута. Фото:

https://racurs.ua/n182996-vsu-dvigautsya-vpered-syrskiy-o-situacii-v-rayone-bahmuta.html

Ракурс

Бійці Збройних сил України успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку.

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Підрозділи Сил оборони завдають ворогу втрат в живій силі й техніці. Про це командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 13 травня повідомив у Telegram.

Оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям! — йдеться в повідомленні.

Тим часом 24-та ОМБр ім. короля Данила опублікувала нові фото з Бахмута.

Раніше повідомлялося, що станом на 12 травня ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак. А заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку.