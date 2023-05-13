Українські військові просунулися у Бахмуті, росіянам не вдалося стабілізувати ситуацію на флангах

Повідомлення про потужний вибух у Мелітополі

https://racurs.ua/ua/n182976-ukrayinski-viyskovi-prosunulysya-u-bahmuti-rosiyanam-ne-vdalosya-stabilizuvaty-sytuaciu-na-flangah.html

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Станом на 12 травня ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак.

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Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні 12 травня. Аналітики інституту наводять як приклад опубліковане у п’ятницю відео, зняте, як вдалося підтвердити, на південному березі Берхівського водосховища: на записі російські військові тікають з позицій, рятуючись від ударів української артилерії.

Це відео підтверджує свідчення численних російських провоєнних блогерів про те, що ЗСУ успішно діють на північному заході Бахмута.

У п’ятницю заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. А ватажок злочинців ПВК «Вагнера» Євген Пригожин запросив міністра оборони росії Сергія Шойгу до Бахмута, щоб «самостійно оцінити цю ситуацію».

Російські провоєнні блогери та інші помітні в інформаційному просторі прихильники війни реагують на контратаки ЗСУ з різним ступенем тривожності, зазначається у звіті. Багато хто вважає, що остання активність українських військових у районі Бахмута — і є початок великого весняного контрнаступу України.

Українські, а також американські офіційні особи тим часом кажуть, що запланований Києвом контрнаступ поки не розпочався. Ганна Маляр у п’ятницю заявила, що ЗСУ поки що ведуть оборонні дії, які іноді передбачають і контратаки. У цьому ключі висловилися анонімний високопоставлений американський військовий і ще один західний чиновник, на яких посилається телеканал CNN.

Своєю чергою, міноборони рф визнало відступ із позицій на північ від Бахмута, який дає змогу українським військам контролювати дорогу на Часів Яр.

Пригожин звинувачує в можливій втраті міста Міноборони та Генштаб, звинувачує їх у втечі, а «Вагнер» виправдовує нестачею боєприпасів.

На мапі DeepState видно, що Сили оборони України за останню добу посунули ворога в кількох місцях на захід від Бахмута, зокрема північніше, в районі Берхівського водосховища.

Що кажуть військові

У 46 бригаді ЗСУ, яка вже кілька місяців протистоїть московитам біля Бахмуту розповіли, що росіянам не вдалося стабілізувати обстановку на флангах і українці це використовують. Зараз це слабка ланка оборони окупантів навколо міста, написали у ТГ-каналі бригади.

До теперішнього часу конфігурація фронту дозволяє бачити українському підрозділу такі перспективи: