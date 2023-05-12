Відійшли на новий рубіж з урахуванням його вигідних умов - росіяни пояснили відступ біля Бахмута

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У Міноборони рф заявили, що ЗСУ 11 травня наступали на Соледарському напрямку — «на лінії бойового зіткнення сторін довжиною 95 кілометрів».

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Представник відомства Конашенков стверджує, що нібито атаки ЗСУ відбиті, проривів оборони не допущено.

Водночас там фактично визнали відступ із позицій на півночі від Бахмута. Кажуть, що російська армія зайняла «новий рубіж», а саме біля Берхівського водосховища з «урахуванням його вигідних умов», повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 12 травня Зеленський повідомив після засідання Ставки, що підрозділи ЗСУ «надзусиллями» зупинили російські сили та «навіть відкинули» їх на деяких напрямках, але не уточнив де саме це відбулось.

Є всі ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку, повідомив 12 травня речник ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, лише протягом минулої доби там відбулося 40 боєзіткнень, в результаті яких знищено 190 окупантів, 244 дістали поранення та ще 15 потрапили у полон. Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці «Мста-Б» та п’ять складів з боєприпасами.