Взрывы в оккупированном Луганске. Фото:

https://racurs.ua/n183006-novye-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-luganske-i-vblizi-mariupolya-foto.html

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Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Луганську у суботу, 13 травня.

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Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що попередньо були влучання у місцевий військкомат, де розташовувалися російські окупаційні війська. Цю інформацію також у Telegram підтвердив журналіст Андрій Цаплієнко.

А радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram повідомив про вибухи в селі Республіка Маріупольського району. По позиціях окупантів було дев’ять «прильотів». Внаслідок влучань відомо про близько 50 загиблих загарбників та велику кількість постраждалих.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, російські загарбники вирішили вимкнути мобільний інтернет у Луганській області. Зробили це військові рф начебто через обстріл території регіону.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в окупованому Луганську гриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо про «приліт» та пожежу на території місцевого машинобудівного заводу, який росіяни використовують для ремонту своєї техніки. Також повідомлялося про «приліт» по нафтобазі.

А сьогодні вранці, 13 травня, в тимчасово захопленому обласному центрі прогримів ще один вибух. ЗМІ повідомили, що під час обстрілу потрапили до старої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року мали у своєму розпорядженні російських військ.