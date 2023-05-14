Ракурсhttps://racurs.ua/
В Херсонской области уничтожили три российских беспилотника, фото: ICTV
Три российских беспилотника уничтожили на Херсонщине 14 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183031-tri-rossiyskih-bespilotnika-unichtojili-na-hersonschine-14-maya-infografika.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 14 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено три російські безпілотники.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».
Станом на 18.00 14 травня знищено такі російські БПЛА:
- два розвідувальні безпілотники «Орлан-10»;
- один безпілотник типу ZALA.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. В результаті сили ППО України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...