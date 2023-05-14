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У Херсонській області знищили три російські безпілотники, фото: ICTV
Три російські безпілотники знищили на Херсонщині 14 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183031-try-rosiyski-bezpilotnyky-znyschyly-na-hersonschyni-14-travnya-infografika.htmlРакурс
На Херсонщині сьогодні, 14 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено три російські безпілотники.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».
Станом на 18.00 14 травня знищено такі російські БПЛА:
- два розвідувальні безпілотники «Орлан-10»;
- один безпілотник типу ZALA.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. В результаті сили ППО України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників.
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