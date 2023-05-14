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Ракурс
У Херсонській області знищили три російські безпілотники, фото: ICTV

Три російські безпілотники знищили на Херсонщині 14 травня (ІНФОГРАФІКА)

14 тра 2023, 21:11
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На Херсонщині сьогодні, 14 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено три російські безпілотники.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».

Станом на 18.00 14 травня знищено такі російські БПЛА:

  • два розвідувальні безпілотники «Орлан-10»;
  • один безпілотник типу ZALA.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. В результаті сили ППО України знищили три крилаті ракети та 25 безпілотників.

Джерело: Ракурс


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