росіяни вночі атакували Україну БПЛА та ракетами. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n183011-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-bpla-ta-raketamy-podrobyci-vid-povitryanyh-syl.html

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Протиповітряна оборона України знову показала свою майстерність та професіоналізм під час відбиття нічної атаки ворога.

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У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Оборонці зуміли знищити 25 БПЛА та три крилаті ракети. Про це Повітряні сили ЗСУ 14 травня повідомили в Telegram.

За інформацією військових, були «приземлені» 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131, один ударний БпЛА типу «Ланцет», два дрони оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Тип ще чотирьох збитих дронів уточняється. Також було знищено чотири три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

У Повітряних силах додали, що за вчора та сьогодні тактична авіація ЗСУ до 50 літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у ніч на 14 травня та вночі був двічі атакований Тернопіль. Спершу ворожі ракети влучили у складські приміщення, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. А внаслідок другої атаки було зруйновано два та пошкоджено 12 дачних будинків.

Атака по Харкову призвела до влучання в інфраструктурний об'єкт. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань.