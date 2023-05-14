Ракурсhttps://racurs.ua/
росіяни вночі атакували Україну БПЛА та ракетами. Фото: Генштаб
рф вночі атакувала Україну БПЛА та ракетами — подробиці від Повітряних силhttps://racurs.ua/ua/n183011-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-bpla-ta-raketamy-podrobyci-vid-povitryanyh-syl.htmlРакурс
Протиповітряна оборона України знову показала свою майстерність та професіоналізм під час відбиття нічної атаки ворога.
.
У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Оборонці зуміли знищити 25 БПЛА та три крилаті ракети. Про це Повітряні сили ЗСУ 14 травня повідомили в Telegram.
За інформацією військових, були «приземлені» 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131, один ударний БпЛА типу «Ланцет», два дрони оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Тип ще чотирьох збитих дронів уточняється. Також було знищено чотири три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
У Повітряних силах додали, що за вчора та сьогодні тактична авіація ЗСУ до 50 літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у ніч на 14 травня та вночі був двічі атакований Тернопіль. Спершу ворожі ракети влучили у складські приміщення, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. А внаслідок другої атаки було зруйновано два та пошкоджено 12 дачних будинків.
Атака по Харкову призвела до влучання в інфраструктурний об'єкт. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...