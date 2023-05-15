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Силы ПВО Украины сбили четыре российских беспилотника в Херсонской области, фото: «Украинская правда»

Четыре российских беспилотника уничтожили на Херсонщине (ИНФОГРАФИКА)

15 мая 2023, 19:23
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На Херсонщині сьогодні, 15 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено чотири російські безпілотники.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».

Зазначається, що станом на 17.00 сьогоднішнього дня знищено:

  • розвідувальний БПЛА «Орлан-10»;
  • розвідувальний безпілотник «Суперкам»;
  • дів ударні безпілотники типу «Ланцет».

Источник: Ракурс


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