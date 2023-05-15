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Силы ПВО Украины сбили четыре российских беспилотника в Херсонской области, фото: «Украинская правда»
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На Херсонщині сьогодні, 15 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено чотири російські безпілотники.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».
Зазначається, що станом на 17.00 сьогоднішнього дня знищено:
- розвідувальний БПЛА «Орлан-10»;
- розвідувальний безпілотник «Суперкам»;
- дів ударні безпілотники типу «Ланцет».
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