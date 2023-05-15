Сили ППО України збили чотири російські безпілотники на Херсонщині, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n183068-chotyry-rosiyski-bezpilotnyky-znyschyly-na-hersonschyni-infografika.html

Ракурс

На Херсонщині сьогодні, 15 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено чотири російські безпілотники.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».

Зазначається, що станом на 17.00 сьогоднішнього дня знищено: