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Ракурс
Сили ППО України збили чотири російські безпілотники на Херсонщині, фото: «Українська правда»

Чотири російські безпілотники знищили на Херсонщині (ІНФОГРАФІКА)

15 тра 2023, 19:23
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На Херсонщині сьогодні, 15 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено чотири російські безпілотники.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь».

Зазначається, що станом на 17.00 сьогоднішнього дня знищено:

  • розвідувальний БПЛА «Орлан-10»;
  • розвідувальний безпілотник «Суперкам»;
  • дів ударні безпілотники типу «Ланцет».

Джерело: Ракурс


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