ISW - повітряними атаками росія намагається підірвати здатність ЗСУ до контрнаступу

https://racurs.ua/ua/n183035-isw-povitryanymy-atakamy-rosiya-namagaietsya-pidirvaty-zdatnist-zsu-do-kontrnastupu.html

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Часті та регулярні повітряні удари з боку росії по Україні останнім часом, мабуть, є спробою підірвати здатність ЗСУ до контрнаступних дій у найближчому майбутньому.

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Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні.

З 19 квітня російські війська завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні, особливо у тилових районах.

Аналітики інституту зазначають, що під час нової повітряної кампанії російські війська використовують набагато менше високоточних ракет, ніж під час масованих ударів по критичній інфраструктурі України восени 2022 та взимку 2023 року.

Під час попередньої повітряної кампанії російські війська, мабуть, значною мірою вичерпали свої запаси високоточних ракет і тому в останній кампанії використовують їх набагато менше, щоб зберегти обмежені запаси, продовжують аналітики.

Замість високоточних ракет російські війська стали набагато більше покладатися на дрони іранського виробництва Shahed. Українська армія цього разу навчилася ефективніше боротися з російськими високоточними ракетами, аніж під час попередньої російської повітряної кампанії, підсумовують в ISW.

Крайня масована атака рашистів по Україні з повітря сталася у ніч проти 14 травня. Ворог активно бив по Київщині і Тернополю.