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Рашисты принуждают коллаборантов отказываться от украинского гражданства, фото: «РИА-М»
Коллаборантов принуждают письменно фиксировать отказ от гражданства Украины — Генштабhttps://racurs.ua/n183070-kollaborantov-prinujdaut-pismenno-fiksirovat-otkaz-ot-grajdanstva-ukrainy-genshtab.htmlРакурс
На тимчасово окупованій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, віднедавна запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське.
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Про це сьогодні, 15 травня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням, — зазначають у Генштабі.
Крім того, за інформацією Генштабу, у тимчасово окупованому Криму оперативними групами мвс та фсб рф проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах з метою посилення контролю за населенням.
У першу чергу перевірці підлягають кримські татари, — зазначають у Генштабі.
На окупованій Херсонщині колаборант володимир сальдо, намагаючись знайти спосіб зупинити українське підпілля, провів нараду з представників силових органів окупантів, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Одним з ключових питань наради стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на ТОТ регіону. Відтак окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, аби спробувати віднайти підпілля, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області рашисти примушують переводити автомобілі на російські номери.
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