ВСУ продвинулись в районе Бахмута, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n183072-v-rayone-bahmuta-vsu-prodvinulis-na-rasstoyanie-do-dvuh-kilometrov-cherevatyy.html

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ЗСУ на Бахмутському напрямку за дві доби просунулися на відстань від 350 м до 2 км.

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Водночас ворог чинить там шалений спротив та проводить атакувальні дії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку сталося:

34 бойових зіткнення;

479 разів ворог різними системами і калібрами артилерії обстрілював українські позиції;

ворог здійснив чотири авіанальоти.

В ході боїв українські військові:

знищили 149 окупантів;

поранили 160 рашистів;

захопили в полон шістьох загарбників;

підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА та польовий склад з боєприпасами.

Череватий наголошує, що ворог понад усе намагається захопити саме місто, докладає для цього неймовірних зусиль.

Наші воїни тримають оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки і кмітливості, щоб утримати натиск ворога, — зазначив він.