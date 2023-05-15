В районе Бахмута ВСУ продвинулись на расстояние до двух километров — Череватыйhttps://racurs.ua/n183072-v-rayone-bahmuta-vsu-prodvinulis-na-rasstoyanie-do-dvuh-kilometrov-cherevatyy.htmlРакурс
ЗСУ на Бахмутському напрямку за дві доби просунулися на відстань від 350 м до 2 км.
Водночас ворог чинить там шалений спротив та проводить атакувальні дії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
За його словами, за добу на Бахмутському напрямку сталося:
- 34 бойових зіткнення;
- 479 разів ворог різними системами і калібрами артилерії обстрілював українські позиції;
- ворог здійснив чотири авіанальоти.
В ході боїв українські військові:
- знищили 149 окупантів;
- поранили 160 рашистів;
- захопили в полон шістьох загарбників;
- підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА та польовий склад з боєприпасами.
Череватий наголошує, що ворог понад усе намагається захопити саме місто, докладає для цього неймовірних зусиль.
Наші воїни тримають оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки і кмітливості, щоб утримати натиск ворога, — зазначив він.
Це все відбувається у рамках оборонної операції, яка проводиться багато місяців, і спрямована на абсолютне знищення ворога, — додав він. — Бахмут — це певна точка біфуркації. Якщо в цих інтенсивних боях ворог не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений.