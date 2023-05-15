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Ракурс
ЗСУ просунулися в районі Бахмута, фото: «Новинарня»

У районі Бахмута ЗСУ просунулися на відстань до двох кілометрів — Череватий

15 тра 2023, 21:59
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ЗСУ на Бахмутському напрямку за дві доби просунулися на відстань від 350 м до 2 км.


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Водночас ворог чинить там шалений спротив та проводить атакувальні дії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку сталося:

  • 34 бойових зіткнення;
  • 479 разів ворог різними системами і калібрами артилерії обстрілював українські позиції;
  • ворог здійснив чотири авіанальоти.

В ході боїв українські військові:

  • знищили 149 окупантів;
  • поранили 160 рашистів;
  • захопили в полон шістьох загарбників;
  • підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три БПЛА та польовий склад з боєприпасами.

Череватий наголошує, що ворог понад усе намагається захопити саме місто, докладає для цього неймовірних зусиль.

Наші воїни тримають оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки і кмітливості, щоб утримати натиск ворога, — зазначив він.

Це все відбувається у рамках оборонної операції, яка проводиться багато місяців, і спрямована на абсолютне знищення ворога, — додав він. — Бахмут — це певна точка біфуркації. Якщо в цих інтенсивних боях ворог не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, то він там буде просто знищений.

Джерело: Ракурс


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