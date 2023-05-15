Сирський у Бахмуті - Поки у нас частковий успіх

https://racurs.ua/ua/n183039-syrskyy-u-bahmuti-poky-u-nas-chastkovyy-uspih.html

Ракурс

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський назвав просування нукраїнських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій в ході проведення операції з оборони міста.

.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей, — цитує Сирського ТГ-канал Командування Сухопутних сил.

Утім, Сирський вважає перші перемоги біля Бахмута лише частковим успіхом. Генерал закликав саме так його треба сприймати.

Операція з оборони Бахмута триває. Усі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій, — заявив український командир.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що в Бахмуті та на околицях зараз все дуже складно.