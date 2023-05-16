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Продолжаются тяжелые бои с разным результатом - Минобороны о продвижении рф в Бахмуте и успехах ВСУ на флангах
Продолжаются тяжелые бои с разным результатом — Минобороны о продвижении рф в Бахмуте и успехах ВСУ на флангахhttps://racurs.ua/n183101-prodoljautsya-tyajelye-boi-s-raznym-rezultatom-minoborony-o-prodvijenii-rf-v-bahmute-i-uspehah.htmlРакурс
Міністерство оборони України просить не виривати з контексту подій інформацію про хід бойових дій.
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Її слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції, розповіла заступник міністра Ганна Маляр.
Вона нагадала, що упродовж декількох днів українські підрозділи звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута приблизно 20 кв. км.
Водночас ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників.
Тривають важкі бої з різним результатом. У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше, — вважає Маляр.
На її думку, довготривала оборона Бахмута та просування на певних ділянках — це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною.
Нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку, — написала Маляр.
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