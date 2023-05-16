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Ракурс
Энергетики призвали экономить электричество – что произошло

Энергетики призвали экономить электричество — что произошло

16 мая 2023, 18:43
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«Укренерго» закликає українців зменшити споживання світла у вечірні години.


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Йдеться про період з 19.00 до 22.00.

Енергетики пояснюють, що в системі знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина — зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих обстрілів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

Тому енергетики просять допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків.

Источник: Ракурс


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