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Энергетики призвали экономить электричество – что произошло
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«Укренерго» закликає українців зменшити споживання світла у вечірні години.
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Йдеться про період з 19.00 до 22.00.
Енергетики пояснюють, що в системі знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина — зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих обстрілів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.
Тому енергетики просять допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків.
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