Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Енергетики закликали економити електрику - що сталося

Енергетики закликали економити електрику — що сталося

16 тра 2023, 18:43
999

«Укренерго» закликає українців зменшити споживання світла у вечірні години.


.

Йдеться про період з 19.00 до 22.00.

Енергетики пояснюють, що в системі знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина — зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих обстрілів росіян упродовж осені-весни. Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

Тому енергетики просять допомоги українців, щоб зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів