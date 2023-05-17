В Харьковской области восстановили линию электропередач протяженностью 12 км

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Українські енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Так, на Харківщині відновлення пошкодженої лінії електропередач потребувало проведення значних робіт з розмінування.

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Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Харківщині було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін, — зазначають у відомстві.

Водночас ворог продовжує тероризувати населення прифронтових територій, обстрілюючи енергетичні об'єкти. Зокрема:

учора, 16 травня, внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тис. абонентів;

через обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. У результаті було знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб.

Крім того, через технологічні порушення були зафіксовані відключення електроенергії на Одещині, наразі усіх споживачів заживлено.

У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором — тривають відновлювальні роботи.