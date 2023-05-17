Во время боя под Бахмутом, скриншот видео

Под Бахмутом командир спас группу украинских военных (ВИДЕО 18+)

https://racurs.ua/n183130-pod-bahmutom-komandir-spas-gruppu-ukrainskih-voennyh-video-18.html

17 мая 2023, 15:30 999

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