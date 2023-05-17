Ракурсhttps://racurs.ua/
Во время боя под Бахмутом, скриншот видео
Под Бахмутом командир спас группу украинских военных (ВИДЕО 18+)https://racurs.ua/n183130-pod-bahmutom-komandir-spas-gruppu-ukrainskih-voennyh-video-18.htmlРакурс
У соцмережах з’явилося відео порятунку командиром передової групи українських військових.
.
Подія сталася в районі Бахмута, проте коли саме, не уточнюється.
На відео можна побачити, командир через загрозу обстрілу наказує військовим швидко перебратися на іншу позицію в окоп. Через кілька секунд у місце, де вони перебували, влучає ворожий снаряд.
Увага, у відео є ненормативна лексика.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...