Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время боя под Бахмутом, скриншот видео

Под Бахмутом командир спас группу украинских военных (ВИДЕО 18+)

17 мая 2023, 15:30
999

У соцмережах з’явилося відео порятунку командиром передової групи українських військових.


.

Подія сталася в районі Бахмута, проте коли саме, не уточнюється.

На відео можна побачити, командир через загрозу обстрілу наказує військовим швидко перебратися на іншу позицію в окоп. Через кілька секунд у місце, де вони перебували, влучає ворожий снаряд.

Увага, у відео є ненормативна лексика.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров