Під час бою під Бахмутом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183130-pid-bahmutom-komandyr-vryatuvav-grupu-ukrayinskyh-viyskovyh-video-18.html

Ракурс

У соцмережах з’явилося відео порятунку командиром передової групи українських військових.

.

Подія сталася в районі Бахмута, проте коли саме, не уточнюється.

На відео можна побачити, командир через загрозу обстрілу наказує військовим швидко перебратися на іншу позицію в окоп. Через кілька секунд у місце, де вони перебували, влучає ворожий снаряд.

Увага, у відео є ненормативна лексика.