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Під час бою під Бахмутом, скріншот відео
Під Бахмутом командир врятував групу українських військових (ВІДЕО 18+)https://racurs.ua/ua/n183130-pid-bahmutom-komandyr-vryatuvav-grupu-ukrayinskyh-viyskovyh-video-18.htmlРакурс
У соцмережах з’явилося відео порятунку командиром передової групи українських військових.
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Подія сталася в районі Бахмута, проте коли саме, не уточнюється.
На відео можна побачити, командир через загрозу обстрілу наказує військовим швидко перебратися на іншу позицію в окоп. Через кілька секунд у місце, де вони перебували, влучає ворожий снаряд.
Увага, у відео є ненормативна лексика.
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