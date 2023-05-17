Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час бою під Бахмутом, скріншот відео

Під Бахмутом командир врятував групу українських військових (ВІДЕО 18+)

17 тра 2023, 15:30
999

У соцмережах з’явилося відео порятунку командиром передової групи українських військових.


.

Подія сталася в районі Бахмута, проте коли саме, не уточнюється.

На відео можна побачити, командир через загрозу обстрілу наказує військовим швидко перебратися на іншу позицію в окоп. Через кілька секунд у місце, де вони перебували, влучає ворожий снаряд.

Увага, у відео є ненормативна лексика.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів