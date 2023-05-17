Украинский десант превратил россиян в удобрение. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183133-desantniki-vsu-prevratili-okkupantov-v-udobrenie-i-unichtojili-vrajeskiy-tank-video.html

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Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат у війні з Україною.

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Так, на одному з напрямків фронту житомирські десантники знищили російський танк Т-72Б3 та живу силу окупантів. Перетворили ворога на добриво бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це 17 травня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило в Facebook.

На опублікованих кадрах можна побачити, як успішно «мінусують» ворога артилерія та дрони.

Усе так само добре горить та розлітається на шматки. Так буде з кожним, хто зазіхне на нашу країну та свободу! — йдеться у підписі до відео.

У Telegram-канал «Стратком ЗСУ» 17 травня опублікував відео професійної роботи артилеристів 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. На кадрах видно, що влучним пострілом захисники знищили дві російські гармати. Так, самохідка окупантів 2С5 вибухнула так сильно, що своєю детонацією знищила ще одну російську гармату.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, як воїни з 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Збройних сил України провели успішну операцію із захоплення позицій окупантів з росії.