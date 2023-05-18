Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне обстреляли Циркуны на Харьковщине — есть погибшие и раненые

Россияне обстреляли Циркуны на Харьковщине — есть погибшие и раненые

18 мая 2023, 15:58
999

Внаслідок ракетного удару армії російських окупантів по селищу Циркуни на Харківщині загинула одна людина. Ще двоє мирних мешканців дістали поранення. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.


.

Про це 18 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов з посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Раніше стало відомо, що війська рф завдали ударів по території Харківщини. Зокрема, «приліт» зафіксували по селу Циркуни. Як вказали в ОВА, йдеться про влучання у приватний житловий будинок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров