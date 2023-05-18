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Росіяни обстріляли Циркуни на Харківщині — є загиблі і поранені
Росіяни обстріляли Циркуни на Харківщині — є загиблі і пораненіhttps://racurs.ua/ua/n183168-rosiyany-obstrilyaly-cyrkuny-na-harkivschyni-ie-zagybli-i-poraneni.htmlРакурс
Внаслідок ракетного удару армії російських окупантів по селищу Циркуни на Харківщині загинула одна людина. Ще двоє мирних мешканців дістали поранення. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
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Про це 18 травня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов з посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги.
Раніше стало відомо, що війська рф завдали ударів по території Харківщини. Зокрема, «приліт» зафіксували по селу Циркуни. Як вказали в ОВА, йдеться про влучання у приватний житловий будинок.
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