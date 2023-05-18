Солдат рф поблагодарил бригаду ВСУ, которая «изящно» взяла его в плен

https://racurs.ua/n183176-soldat-rf-poblagodaril-brigadu-vsu-kotoraya-izyaschno-vzyala-ego-v-plen-video.html

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Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис з російським солдатом, який потрапив у полон.

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Це один із полонених росіян, якого захопили під час нещодавнього штурму ворожих позицій, — йдеться у повідомленні.

На відео росіян розповідає, що захисники України «ізящно» взяли його полон.

Нагадаємо, третя ОШБр провела успішний наступ на західних околицях Бахмута й створила плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2 км, а глибина — 700 м. Попередньо, у супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х». Четверо загарбників потрапили у полон до 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади. Можливо на відео один із них.