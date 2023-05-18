Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Солдат рф подякував бригаді ЗСУ, яка його “вишукано” взяла у полон

Солдат рф подякував бригаді ЗСУ, яка його «вишукано» взяла у полон (ВІДЕО)

18 тра 2023, 18:58
999

Третя Окрема штурмова бригада, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, оприлюднила відеозапис з російським солдатом, який потрапив у полон.


.

Це один із полонених росіян, якого захопили під час нещодавнього штурму ворожих позицій, — йдеться у повідомленні.

На відео росіян розповідає, що захисники України «ізящно» взяли його полон.

Нагадаємо, третя ОШБр провела успішний наступ на західних околицях Бахмута й створила плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2 км, а глибина — 700 м. Попередньо, у супротивника щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х». Четверо загарбників потрапили у полон до 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади. Можливо на відео один із них.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів